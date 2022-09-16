Создать маскота

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Завершен2 заявки345 просмотров

Создать маскота, расположить на маскоте логотип завода, одеть маскота в форму завода. Маскотом может быть какой нибудь животное или выдуманный персонаж. Срок до 18 сентября 2022

3 года назад
guest_16632171533803
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
$25
2 дня
Escrow
Работа сделана быстро и качественно, что и требовалось в задании
Четко сформированная задача, интересный заказ) Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 минуты назад
201 отзыв
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
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