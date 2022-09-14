Необходимо разработать логотип для детского развивающего центра с использованием небесно-голубого и пурпурного цветов. Логотип должен быть выполнен на белом фоне и может включать детские персонажи. Пример прикреплен.
Логотип для подолога
Нужно создать логотип для подолога
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