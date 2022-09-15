Требуется разработка логотипа для интернет-магазина электроники, специализирующегося на Смарт-часах и беспроводных наушниках. Логотип должен содержать планету Сатурн с названием Universe_device на кольце, а также элементы, связанные с AirPods или Apple Watch. Фон черный, желательно добавить звездочки или другие детали для заполнения пространства.