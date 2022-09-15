Сделать логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок132 просмотра

Сделать логотип для компании которая занимается сео продвижением! название SeoBoom, идея две буквы 00 во втором случае "сделать лупы с глазами !)", в общем за более детальной пишите в личку , оставляйте свои предлоги! 

3 года назад
Seavaev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Хороший уровень, отличная обратная связь, рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
64 отзыва
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
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Логотипы и Знаки
Катерина
 
48 лет
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год назад
64 отзыва
3 года назад
Назар
 
20 лет
3 года в сервисе
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5 месяцев назад
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maxpritulchik
28 лет
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Был
3 дня назад
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
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2 месяца назад
36 отзывов
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Роман
 
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