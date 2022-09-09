Разработать логотип + media kit

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки114 просмотров

Ищем дизайнера, кто бы мог разработать нам простой логотип для рекламного агенства + сделать one pager (одностраничная презентация) по образцу.

1) образец one pager/media kit - https://d.pr/i/Momu4u - просто для оценки объема текста, расположение может быть другим, мне нравится что-то подобное - https://d.pr/i/jOF5cg , текст в doc формате тут https://d.pr/f/t9EC8E

2) логотип нужен квадратный :) зеленый цвет основной, тематика - рекламное агенство.

3) к логотипу нужно подобрать шрифт для размещения самого лого и названия фирмы вот на такой картинке из шапка нашего сайта - https://d.pr/i/Tpduc4 , адрес сайта для цветов bertonunited точка com. Заменить название + лого с картинки на наш новый логотип + название Berton United новым шрифтом.

Предпочтение фрилансерам из Украины

3 года назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Великолепно! Остался доволен работой Романа
Отличный заказчик, четкая задача и быстрая оплата - рекомендую

Заявки фрилансеров

Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
22 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Логотип

    Требуется разработать логотип для программы. Необходимо предоставить портфолио для оценки креативности. После выбора кандидата будет обсуждено техническое задание.

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработка логотипа в минималистичном стиле для студии массажа. Логотип должен быть современным и отражать концепцию студии, обеспечивая легкость восприятия и запоминаемость.

    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Тз (бриф)

    $1

    Требуется разработать дизайнерское техническое задание для компании граф.design 'graphic lil chicha'. Задача включает создание логотипов и знаков, подходящих для бренда.

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка Лого для СТО

    Требуется разработать логотип для станции автоэлектрики, занимающейся ремонтом электрики и электроники автомобилей. Логотип должен быть агрессивным, модным и молодежным, отражая динамику и современность сферы услуг. Важно учесть специфику работы и целевую аудиторию.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип сыроварни

    Разработайте логотип для сыроварни с буквами А Я, которые могут находиться на фоне сыра или рядом с ним. Логотип должен быть круглый или овальный, включать название "сырферма АЯ" и предусматривать место для указания ИП.

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать лого для телеграм канала

    Разработать логотип для телеграм канала 'Харьков Оперативный' в неоновом стиле. Оформление должно соответствовать цветам флага Украины. Пример будет предоставлен. Бюджет минимальный.

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад