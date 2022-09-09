Ищем дизайнера, кто бы мог разработать нам простой логотип для рекламного агенства + сделать one pager (одностраничная презентация) по образцу.

1) образец one pager/media kit - https://d.pr/i/Momu4u - просто для оценки объема текста, расположение может быть другим, мне нравится что-то подобное - https://d.pr/i/jOF5cg , текст в doc формате тут https://d.pr/f/t9EC8E

2) логотип нужен квадратный :) зеленый цвет основной, тематика - рекламное агенство.

3) к логотипу нужно подобрать шрифт для размещения самого лого и названия фирмы вот на такой картинке из шапка нашего сайта - https://d.pr/i/Tpduc4 , адрес сайта для цветов bertonunited точка com. Заменить название + лого с картинки на наш новый логотип + название Berton United новым шрифтом.

Предпочтение фрилансерам из Украины