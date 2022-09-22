Разработка Лого для СТО

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Завершен29 заявок549 просмотров

Всем Мир! Нужно сделать логотип для станции Автоэлектрика. Занимаемся ремонтом электрики и электроники автомобилей и другой колесной техники.  Агрессивно, модно, молодежно нужно сделать)

3 года назад
merc124e
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

david0109
Давид 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Остался доволен сотрудничеством с Давидом. Быстро разработал лого для СТО. Оперативно вносил необходимые правки. Всегда был на связи. Рекомендую!
Спасибо за заказ Интересный проект!) Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Алла
 
29 лет
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Алексей
 
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Дмитрий
 
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david0109
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Логотипы и Знаки
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