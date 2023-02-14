Выполняю работы 24\7, всегда на связи
Выполню заказ максимально качественно и быстро с учетом всех пожеланий клиента.
Предоставляю услуги по разработке:
Баннеры (статика)
Логотипы (векторная графика)
Графика (шапки, иконки, визитки, аватар)
Лендинг сайта
Выполнение заказа:
- Три варианта лого на выбор в формате визуализации PNG.
- Внесение правок в один выбранный вариант.
- Финальный вариант в формате PNG / AI / EPS /CDR
Срок исполнения от 1 до 2 дней в зависимости от сложности работы.
Мои контакты для связи:
Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени).
Telegram - da_vid_skl9
Instagram - da_vid_skl9
Почта - [email protected]
Портфолио Behance
https://www.behance.net/2efedcdf
Победы в конкурсах :
https://www.weblancer.net/contests/logotipy-i-znaki-7/sozdanie-logotipa-1180777/?notice_id=39654316
Мои отзывы на платформе
https://www.weblancer.net/users/david0109/reviews/?account_type=freelancer
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