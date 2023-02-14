Услуги дизайнера

Выполняю работы 24\7, всегда на связи

Выполню заказ максимально качественно и быстро с учетом всех пожеланий клиента.

Предоставляю услуги по разработке:

Баннеры (статика)

Логотипы (векторная графика)

Графика (шапки, иконки, визитки, аватар)

Лендинг сайта

Выполнение заказа:

- Три варианта лого на выбор в формате визуализации PNG.

- Внесение правок в один выбранный вариант.

- Финальный вариант в формате PNG / AI / EPS /CDR

Срок исполнения от 1 до 2 дней в зависимости от сложности работы.

Мои контакты для связи:

Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени).

Telegram - da_vid_skl9

Instagram - da_vid_skl9

Почта - [email protected]



Портфолио Behance

https://www.behance.net/2efedcdf

Победы в конкурсах :

https://www.weblancer.net/contests/logotipy-i-znaki-7/sozdanie-logotipa-1180777/?notice_id=39654316

Мои отзывы на платформе

https://www.weblancer.net/users/david0109/reviews/?account_type=freelancer