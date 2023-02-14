david0109

Давид david0109

 
21 годУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Услуги дизайнера

Выполняю работы 24\7, всегда на связи

Выполню заказ максимально качественно и быстро с учетом всех пожеланий клиента.

Предоставляю услуги по разработке:

  • Баннеры (статика)

  • Логотипы (векторная графика)

  • Графика (шапки, иконки, визитки, аватар)

  • Лендинг сайта

Выполнение заказа:

- Три варианта лого на выбор в формате визуализации PNG.

- Внесение правок в один выбранный вариант.

- Финальный вариант в формате PNG / AI / EPS /CDR

Срок исполнения от 1 до 2 дней в зависимости от сложности работы.

Мои контакты для связи:

Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени).

Telegram - da_vid_skl9

Instagram - da_vid_skl9

Почта - [email protected]

Портфолио Behance
https://www.behance.net/2efedcdf

Победы в конкурсах :

https://www.weblancer.net/contests/logotipy-i-znaki-7/sozdanie-logotipa-1180777/?notice_id=39654316

Мои отзывы на платформе

https://www.weblancer.net/users/david0109/reviews/?account_type=freelancer

5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$30
средняя цена заказа
10%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
6
безопасных платежей
ТОП-20
Логотипы и Знаки
ТОП-20
3D-графика
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Отзывы заказчиков
roman_loginov
Роман 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
5 месяцев назад
Логотип для юридичної компанії
Чудова робота! Виконав складне замовлення за один день. Дякую Давіду і з радістю продовжу співпрацювати в майбутньому. Рекомендую іншим замовникам однозначно!
Чітке та зрозуміле тз Приємна комунікація та чудова робота Будемо співпрацювати)
Ответный отзыв
Yuriy_Sh
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$80
10 баллов
8 месяцев назад
Сделать дизайн логотипа
Хороший исполнительно. Все сделал хорошо и в срок
Спасибо за работу)!
Ответный отзыв
Sasha789
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$19
10 баллов
9 месяцев назад
Логотип фірми
Співпраця приємна. Не заставляє очікувати на відповіді. Чудово разбирается в своїй роботі. Рекомендую!)
Задоволений співпрацею Рекомендую до роботи
Ответный отзыв
Buduburger
Григорий 
25 летБеларусь
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$30
10 баллов
10 месяцев назад
Сделать макет коробок для фастфуда
Отличный исполнитель. Всё сделано так как было описано. Так же без проблем внесли все правки в процессе работы. Всем рекомендую!
Все четко и ясно Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Buduburger
Григорий 
25 летБеларусь
год в сервисе
Был
10 месяцев назад
$30
10 баллов
год назад
Редизайн лого
Отличный исполнитель. Задача выполнена качественно и в даже раньше срока. Всем рекомендую. Большое спасибо за оперативную работу
Четкая постановка задачи и мгновенный отклик Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
21 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#17
3D-графика
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#17
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#238
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#299
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#826