Sasha789

Александр Глиняный Sasha789

 
28 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад

Інженер проектувальник по системам опалення, вентиляції кондиціонування, приватні будинки, котельні і ІТП. Розробка проекта

від розрахунків до 3D малюнку. Виконую оптимальні технічні рішення до кожного проекта окремо. Проходження експертизи, захист технічних рішень. Виїзд на об’єкти, нагляд за монтажем. Повний спектор інженерних рішень від ідеї до реалізації.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$19
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип компанії

    Добрий день! потрібно зробити картинку логотипу компанії. Зробити в кількох варіантах, в ході будемо вирішувати яка буде. Потрібна ціна. Приблизно як повинно виглядати прикладаю.

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    год назад
Отзывы фрилансеров
david0109
Давид 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
$19
10 баллов
10 месяцев назад
Логотип фірми
Задоволений співпрацею Рекомендую до роботи
Співпраця приємна. Не заставляє очікувати на відповіді. Чудово разбирается в своїй роботі. Рекомендую!)
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