$19
Добрий день, потрібно розробити логотип фірми по ескізу.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
10 месяцев назад
Інженер проектувальник по системам опалення, вентиляції кондиціонування, приватні будинки, котельні і ІТП. Розробка проекта
від розрахунків до 3D малюнку. Виконую оптимальні технічні рішення до кожного проекта окремо. Проходження експертизи, захист технічних рішень. Виїзд на об’єкти, нагляд за монтажем. Повний спектор інженерних рішень від ідеї до реалізації.
Добрий день, потрібно розробити логотип фірми по ескізу.
Добрий день! потрібно зробити картинку логотипу компанії. Зробити в кількох варіантах, в ході будемо вирішувати яка буде. Потрібна ціна. Приблизно як повинно виглядати прикладаю.