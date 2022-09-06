Создать лого для телеграм канала

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Закрыт3 заявки79 просмотров

Сделать логотип для телеграм канала. пример скину. нужно похожее оформление в неоне,только цвета флага Украины. Примет скинул ниже. Название канала Харьков Оперативный. Бюджет минимальный

3 года назад
magir2003
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