Требуется разработка логотипа для интернет-магазина qb-craft, который специализируется на продаже магнитных кубиков для детского творчества. Логотип должен иметь пиксельный стиль, соответствующий тематике магазина, и быть универсальным для использования на eBay и в социальных медиа.