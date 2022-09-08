Требуется разработка логотипа для компании, занимающейся проектированием, подготовкой и установкой солнечных батарей. Задание будет предоставлено в среду к 13:00, а результат необходим к 18:00. Ищем исполнителей, готовых к срочной работе.
Нужно сделать логотип
Мы создаем турнир для компьютерных клубов и нам нужен логотип. Название проекта "Battle of clubs", а девиз "The battle begins"
Выбранный исполнитель
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