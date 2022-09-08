Нужно сделать логотип

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок171 просмотр

Мы создаем турнир для компьютерных клубов и нам нужен логотип. Название проекта "Battle of clubs", а девиз "The battle begins"

3 года назад
Kelt1
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
3 года назад
$13
3 дня
Escrow
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Заявки фрилансеров

Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
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месяц назад
36 отзывов
3 года назад
Катерина
 
48 лет
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Роман
 
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2 месяца назад
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3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
maxpritulchik
28 лет
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20 часов назад
3 года назад
Михаил
 
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11 часов назад
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3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
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Логотипы и Знаки
Владислав
 
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