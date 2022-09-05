Требуется разработка логотипа для интернет-магазина qb-craft, который специализируется на продаже магнитных кубиков для детского творчества. Логотип должен иметь пиксельный стиль, соответствующий тематике магазина, и быть универсальным для использования на eBay и в социальных медиа.
Логотип для Ютуб канала
Нужен логотип для Ютуб Канала по направлению Мотивация, на канале в основном Подкасты.
необходимо сделать пару тройку вариантов, чтобы можно было выбрать. Ну и соответсвенно все пропорции должны быть учтены. Также рассматриваем вариант , чтобы занимался логотипом не профессионал
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