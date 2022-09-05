Нужен логотип для Ютуб Канала по направлению Мотивация, на канале в основном Подкасты.

необходимо сделать пару тройку вариантов, чтобы можно было выбрать. Ну и соответсвенно все пропорции должны быть учтены. Также рассматриваем вариант , чтобы занимался логотипом не профессионал