Логотип для Ютуб канала

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Нужен логотип для Ютуб Канала по направлению Мотивация, на канале в основном Подкасты.

необходимо сделать пару тройку вариантов, чтобы можно было выбрать. Ну и соответсвенно все пропорции должны быть учтены. Также рассматриваем вариант , чтобы занимался логотипом не профессионал

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