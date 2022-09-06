Разработка логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок283 просмотра

Необходимо разработать логотип интернет магазина (название из 2 слов) на основе 2 цветов. Тема: спорт, здоровье.

Технические требования: Вектор, формат AI (EPS).

3 года назад
zosimov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
3 дня
Escrow
Роман с энтузиазмом взялся за работу и уже спустя несколько часов прислал эскизы с вариантами логотипа. После того как мы утвердили один из черновых вариантов, на следующий день были предоставлены отрисованные в иллюстраторе логотипы в разных вариациях. Оперативность на высшем уровне. Всегда был на связи, оперативно отвечал. Готов был внести правки, но этого не потребовалось. Рекомендую для сотрудничества.
Вадим - отличный заказчик и просто приятный человек. У него была четкая, составленная задача, Вадим знал чего хотел (даже цветовую палитру и их кода прислал), что и помогло мне быстро выполнить заказ. Всегда онлайн, быстро отвечает. Оплатил моментально, даже добавил на чай. В общем - я однозначно рекомендую Вадима к сотрудничеству, сам буду рад поработать снова в будущем!

Заявки фрилансеров

Эльнура
 
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