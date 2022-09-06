Роман с энтузиазмом взялся за работу и уже спустя несколько часов прислал эскизы с вариантами логотипа. После того как мы утвердили один из черновых вариантов, на следующий день были предоставлены отрисованные в иллюстраторе логотипы в разных вариациях. Оперативность на высшем уровне. Всегда был на связи, оперативно отвечал. Готов был внести правки, но этого не потребовалось. Рекомендую для сотрудничества.