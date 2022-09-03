Ищется дизайнер для разработки логотипа нового бренда одежды. Необходимо создать уникальный и запоминающийся логотип, который будет отражать стиль и концепцию бренда. Ожидается оригинальный подход и профессиональное выполнение.
Сделать логотип и favicon
В лого и фавиконе должны быть буквы "T" и "P" см. пример.
Предложите, пожалуйста, мин 3 варианта
Выбранный исполнитель
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