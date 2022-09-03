Сделать логотип и favicon

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок240 просмотров

В лого и фавиконе должны быть буквы "T" и "P"   см. пример.

Предложите, пожалуйста, мин 3 варианта

3 года назад
weberilo
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2 года назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
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3 года назад
$10
1 день
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Максим быстро вник и выполнил задачу.
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