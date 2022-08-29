Добрый день Юлиана, есть хороший заказ для Вас, наша компания Holy Snack по производству снеков, нуждается в креативном логотипе. Holy Snack - с него необходимо сделать логотип.

В данный момент мы производим кокосовые чипсы, которые являются Healthy Food, без сахара и прочих добавок. Сам логотип Worldmark видим в качестве надписи к примеру:

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coca-Cola_logo.svg

и др.

Поэтому хотели бы запросить от Вас оформить креативно надпись, в любом стиле, который Вам импонирует.

Так же готовы рассмотреть совершенно альтернативные креативные варианты, совершенно иного рода,если есть замечательные идеи.

Удобно ли будет ввести дальнейшее обсуждение заказа в Telegram?

Оплату предлагаем за конкретно выбранный утвержденный логотип.