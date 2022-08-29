Логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка91 просмотр

Добрый день Юлиана, есть хороший заказ для Вас, наша компания Holy Snack по производству снеков, нуждается в креативном логотипе. Holy Snack - с него необходимо сделать логотип.

В данный момент мы производим кокосовые чипсы, которые являются Healthy Food, без сахара и прочих добавок. Сам логотип Worldmark видим в качестве надписи к примеру:

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Coca-Cola_logo.svg 

и др.

Поэтому хотели бы запросить от Вас оформить креативно надпись, в любом стиле, который Вам импонирует.

Так же готовы рассмотреть совершенно альтернативные креативные варианты, совершенно иного рода,если есть замечательные идеи. 

Удобно ли будет ввести дальнейшее обсуждение заказа в Telegram?

Оплату предлагаем за конкретно выбранный утвержденный логотип. 

3 года назад
guest_16620326096916
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Юліана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа

    Ищется дизайнер для разработки логотипа нового бренда одежды. Необходимо создать уникальный и запоминающийся логотип, который будет отражать стиль и концепцию бренда. Ожидается оригинальный подход и профессиональное выполнение.

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Предложить вариант логотипа для сайта и полиграфии

    $20

    Требуется разработка нескольких вариантов логотипа для организации, занимающейся производством запорной арматуры. Необходимо учесть уникальность и профессионализм в дизайне. Подробное техническое задание доступно для ознакомления.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка логотипа для пекарни

    $16

    Требуется разработка логотипа для пекарни с учетом заполненного брифа и выбранной цветовой стилистики. Важно обосновать расположение элементов дизайна, объяснив их значение и выбор. Подходите к задаче творчески и профессионально.

    Логотипы и Знаки7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для будівельної компанії

    Необходимо разработать логотип для строительной компании VSM Concept, занимающейся реставрацией и ремонтом старых и новых зданий. Услуги компании включают гипсокартон, покраску, укладку плитки и сантехнические работы. Ожидаются идеи и предложения по дизайну.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотипы и баннеры для IOS & android приложений

    $50

    Ищется дизайнер для создания логотипов и баннеров для мобильных приложений. Предлагается полный пакет графики: 1 логотип за 1000 руб и 6 баннеров за 2000 руб. Общая стоимость 3000 руб. Работы много, требуется только из РФ.

    AndroidiOS
    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно нарисовать логотип

    Требуется разработать уникальный логотип для компании. Необходимо создать дизайн, который будет отражать индивидуальность бренда и его ценности. Ожидается оригинальный подход и внимание к деталям.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для компанії

    $10

    Необхідно створити логотип для компанії, що складається з 8 букв, у вигляді птаха. Важливо реалізувати його технічно якісно та надати результати у векторному та растровому форматах.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать одноцветное лого

    Требуется преобразовать цветной логотип в одноцветный вариант, который будет хорошо смотреться на синем фоне. Обратите внимание на четкость и контрастность изображения для эффективного восприятия.

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    3 года назад