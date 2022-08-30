Логотипы и баннеры для IOS & android приложений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок560 просмотров

1 лого = 1000 руб 

6 баннеров к лого = 2000 руб 

Итого 3000 руб полный пак графики 

Работы много! 

К сожалению могу принять дизайнеров только из РФ 

AndroidiOS
3 года назад
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Заявки фрилансеров

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Зарина
 
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