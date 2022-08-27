Сделать копию маленького простого логотипа

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки145 просмотров

У меня есть логотип бирки магазина, самый просто с двумя цветами.  Нужно сделать  копию логотипа, что бы я мог поставить на аватарку в сообщество ВК и АВИТО

Надпись справа вверху вставлять не надо.

3 года назад
guest_1661586378076
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Роман всё сделал быстро и качественно!Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Володимир
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
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