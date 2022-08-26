Требуется разработать логотип для компании, продающей деревозащитные средства. Основные элементы: заглавная буква 'Т' с силуэтом дерева слева и качелями справа. Качели должны быть с видимой текстурой дерева и силуэтом ребенка, напоминающим букву 'е'. Логотип должен быть минималистичным, отражать суть бренда и выполнен в черном цвете.
Дизайн проект доставки еды
Логотип(примерный есть) вывеску и иконку Инстаграмма , и лого упаковки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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