Дизайн проект доставки еды

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт16 заявок421 просмотр

Логотип(примерный есть) вывеску и иконку Инстаграмма , и лого упаковки 

3 года назад
guest_16615127918732
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

david0109
Давид 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$35
6 дней
Escrow
Заказчик пропал, после того как я выполнил заказ и не отвечает на сообщения

Заявки фрилансеров

Елена
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Владимир
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
10 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Яна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Нарине
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
29 минут назад
629 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Сюзанна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
333 отзыва
3 года назад
Иван
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрій
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
32 года
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Константин
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
david0109
Давид 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
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