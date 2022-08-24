Требуется разработать современный индивидуальный логотип для бренда суши, включая векторные форматы. Необходимо создать отдельный знак и шрифтовое начертание, а также предоставить варианты в монохромном цвете. Предпочтительные цвета — изумрудный и золотой. Обратите внимание, что переделанные логотипы с интернета не принимаются.
Редизайн логотипа
Здравствуйте. Задача состоит в том, чтобы создать минималистичный логотип в зелёном цвете и с уникальными графическим элементом.
Прикрепляю старый логотип. А также преференции для редизайна.
Заявки фрилансеров
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