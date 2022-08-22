Требуется разработка логотипа и товарного знака. Подробное техническое задание будет предоставлено после обсуждения. Необходимо указать стоимость и сроки выполнения работы.
Логотип в кривых.
Есть логотип в кривых (.cdr) , нужно дописать слово CLEANING на этот логотип. Красиво дописать!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется разработать логотип для студии перманентного макияжа LEE studio. Необходимо учесть название и ассоциации с губами, бровями и глазами. Ожидается создание оригинального и запоминающегося дизайна, отражающего концепцию студии.Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется разработка логотипа для магазина Mavka_Store. Идеи должны быть в стиле русалок или мифических созданий, связанных с мавками. Рассматриваются предложения от начинающих дизайнеров.Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1
Замовлено створення логотипу для магазину Mavka_Store, натхненного стилем русалок і міфічних створінь. Відкриті до співпраці з дизайнерами-початківцями. Очікується креативний підхід та унікальний дизайн.Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется улучшить существующий логотип, сделав его более качественным и привлекательным. Имеется пример логотипа, на основе которого нужно разработать новый вариант. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать логотип для фудмаркет, вдохновляясь представленным примером работы. Ожидается уникальный и запоминающийся дизайн, соответствующий тематике. Важно учесть элементы, которые делают логотип привлекательным для целевой аудитории.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт3 года назад