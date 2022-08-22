Логотип в кривых.

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Закрыт15 заявок326 просмотров

Есть логотип в кривых (.cdr) , нужно дописать слово CLEANING на этот логотип. Красиво дописать!

3 года назад
pronira2
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