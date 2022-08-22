Требуется разработать логотип для студии перманентного макияжа LEE studio. Необходимо учесть название и ассоциации с губами, бровями и глазами. Ожидается создание оригинального и запоминающегося дизайна, отражающего концепцию студии.
Нужно разработать лого/товарный знак
Нужно разработать лого/товарный знак. Подробное тз отправлю. Предварительно сообщите стоимость и сроки исполнения. Обязательно укажите ваш контактный телефон.
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