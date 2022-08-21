Разработка логотипа для страйкбольной команды 'вурдалаки'. Требуется черно-белый рисунок с изображением накаченного викинга, сжимающего автомат или винтовку. Идея основана на примере, который будет предоставлен заказчиком.
Создание логотипа компании
Необходимо создать логотип. Компания занимается монтажом и продажей систем видеонаблюдения. Желательно иметь примеры работ в подобной теме
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