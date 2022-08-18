Ищется дизайнер для создания современного логотипа для телеграм чата с 16 уникальными концепциями, каждая из которых соответствует игровой тематике. Логотип должен быть интересным и привлекательным для аудитории в возрасте 12-20 лет. Приветствуются наброски, по которым будет выбран исполнитель.
Лого для музикального колективу
Треба зробити лого для музикального гурту.
То може бути мінімалістичне лого, чи просто фірмовий шрифт. (Бажано і те і те).
Назва гурту: "Electrobirds". граємо інді.
Для відчуття атмосфери, можна послухати тут : https://fanlink.to/electrobirds
Дуже хотілось би, щоб ніяких фениксів у вогні, елекричних розрядів, блискавок, і подібного "села". Це не рок.
Треба щось легке, атмосферне, романтичне. Якщо птах, то якийсь-то незвичайний.
Щось по типу лого та фірмових шрифтів таких як у: depeche mode, diiv,
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