Лого для музикального колективу

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Треба зробити лого для музикального гурту.

То може бути мінімалістичне лого, чи просто фірмовий шрифт. (Бажано і те і те).

Назва гурту: "Electrobirds". граємо інді.

Для відчуття атмосфери, можна послухати тут : https://fanlink.to/electrobirds

Дуже хотілось би, щоб ніяких фениксів у вогні, елекричних розрядів, блискавок, і подібного "села". Це не рок.

Треба щось легке, атмосферне, романтичне. Якщо птах, то якийсь-то незвичайний.

Щось по типу лого та фірмових шрифтів таких як у: depeche mode, diiv,

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