Необходим логотип для кафе, предлагающего бургеры и пиццу, выполненный в американском стиле 60-70-х годов. Учитывайте особенности эпохи в дизайне, чтобы привлечь целевую аудиторию.
Логотип
Нужно разработать Логотип личного бренда на тему интернет маркетинга.
avaev.ru ( фамилия)
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