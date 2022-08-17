Логотип

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Закрыт19 заявок485 просмотров

Роман - добрый день

хотел бы попросить разработать логотип - для медицинского центра (небольшой клиники)

основное это оказание медицинских услуг с некоторым уклоном в эстетическую медицину -  такие как косметические услуги но именно врачебные  а не косметолога, коррекция варикозного расширения вен на ногах  и тд.   Это латиница - по латышски название  Balta Klinīka  

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