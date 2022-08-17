Роман - добрый день

хотел бы попросить разработать логотип - для медицинского центра (небольшой клиники)

основное это оказание медицинских услуг с некоторым уклоном в эстетическую медицину - такие как косметические услуги но именно врачебные а не косметолога, коррекция варикозного расширения вен на ногах и тд. Это латиница - по латышски название Balta Klinīka