Живая Нищета

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт2 заявки507 просмотров

Цель проекта - соединить в себе лучшие достижения человечества, во благо которых возможно будет использовать знание, власть и веру! Если вы собираетесь стать дизайнером этого проекта, то вам должна быть известна деятельность конкурентов - это проект Венера и Дух времени. Всё, что требуется от вас - это предложить оригинальное видение картины происходящих в мире событий, такие как кризисы, дефолты, климатические и общественные волнения за счет которых в мире всё больше людей отдаляются в культы и атеизм, тогда как такие идеи, как роль национальной русской культуры, остается где-то за пределами достигаемого осязания, а бизнес имеет только церковь и высшие эшелоны власти.

За всем этим никто, собственно, не стоит, поэтому отличительная характеристика проекта - делать всё для народа, но не забывать о Боге... мы верующие.

Слоган: мир деньгам не верит...

"Как здорово собраться всем вместе и поговорить о хлебе насущном, а также провести время за счет заведения!"....

Желаю удачи!)

3 года назад
worldvsmoney
Виталий 
43 года
4 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

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3 года назад

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