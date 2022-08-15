Требуется нарисовать логотип в векторе с учетом всех особенностей. Срок выполнения – сегодня. Ожидаются предложения по цене.
Живая Нищета
Цель проекта - соединить в себе лучшие достижения человечества, во благо которых возможно будет использовать знание, власть и веру! Если вы собираетесь стать дизайнером этого проекта, то вам должна быть известна деятельность конкурентов - это проект Венера и Дух времени. Всё, что требуется от вас - это предложить оригинальное видение картины происходящих в мире событий, такие как кризисы, дефолты, климатические и общественные волнения за счет которых в мире всё больше людей отдаляются в культы и атеизм, тогда как такие идеи, как роль национальной русской культуры, остается где-то за пределами достигаемого осязания, а бизнес имеет только церковь и высшие эшелоны власти.
За всем этим никто, собственно, не стоит, поэтому отличительная характеристика проекта - делать всё для народа, но не забывать о Боге... мы верующие.
Слоган: мир деньгам не верит...
"Как здорово собраться всем вместе и поговорить о хлебе насущном, а также провести время за счет заведения!"....
Желаю удачи!)
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