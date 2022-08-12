Требуется разработка фирменного логотипа для компании ЗТМ Групп. Логотип должен отражать идентичность бренда и быть уникальным. Ожидается создание оригинального дизайна, который будет использоваться в различных материалах компании.
Нужно сделать аватарку для интернет магазина.
Привiт роман)
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