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Закрыт39 заявок585 просмотров

Открываю кофейню спешлти сегмента в центре города, место, где люди смогут поработать, тихо посидеть, устроить вкусный перекус, познакомиться с новой культурой потребления и отношения с кофе: попить, послушать, подобрать зерно и всевозможные аксессуары для приготовления профессионального кофе у себя дома. Идея создания комьюнити, коворкинга, культуры. 

Название в инсте: @newculture.coffee

рассматриваем варианты: NCC, Культура, Новая культура кофе

потребуется: лого, айдентика

план интерьера уже есть, пришлю как установим связь 

3 года назад
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