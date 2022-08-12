Открываю кофейню спешлти сегмента в центре города, место, где люди смогут поработать, тихо посидеть, устроить вкусный перекус, познакомиться с новой культурой потребления и отношения с кофе: попить, послушать, подобрать зерно и всевозможные аксессуары для приготовления профессионального кофе у себя дома. Идея создания комьюнити, коворкинга, культуры.

Название в инсте: @newculture.coffee

рассматриваем варианты: NCC, Культура, Новая культура кофе

потребуется: лого, айдентика

план интерьера уже есть, пришлю как установим связь