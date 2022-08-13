Требуется разработка логотипа для маркетингового агентства MIRA Marketing. Учитывайте название агентства и возможность вплести инициалы партнеров (Матвей и Максим) в дизайн. Логотип должен отражать суть агентства и быть уникальным.
Логотип
Доброго вечора, потрібно зробити логотип для фірми. Ми займаємося логістикою для бізнесу. Маю ідея для логотипу, та приклади які подобаються. Подробиці і назву фірми відправлю виконавцю.
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