Логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок420 просмотров

Доброго вечора, потрібно зробити логотип для фірми. Ми займаємося логістикою для бізнесу. Маю ідея для логотипу, та приклади які подобаються. Подробиці і назву фірми відправлю виконавцю. 

3 года назад
guest_16601492185157
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
5 дней
Escrow
Перший мій заказ. Фрілансер виконав завдання добре. Будемо звертатися знову.
Дякую

Заявки фрилансеров

Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
21 час назад
106 отзывов
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
37 минут назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Альона
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
22 отзыва
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Константин
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
19 часов назад
70 отзывов
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
3 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
36 отзывов
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать логотип

    Требуется разработка логотипа для маркетингового агентства MIRA Marketing. Учитывайте название агентства и возможность вплести инициалы партнеров (Матвей и Максим) в дизайн. Логотип должен отражать суть агентства и быть уникальным.

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Cоздание логотипа Срочно

    $250

    Требуется срочное создание логотипа с учетом всех деталей и инструкций. Ищется опытный специалист, способный выполнить задачу качественно и в срок. Подробности будут предоставлены в личных сообщениях.

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип баскетбольной команды

    Требуется разработка уникального логотипа для баскетбольной команды Moscow Sables. Дизайн должен отражать дух команды и соответствовать спортивной тематике. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработать логотип для магазина спортивных товаров. Логотип должен быть оригинальным и хорошо отражать тематику магазина. Основные детали будут предоставлены позже.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип Бренда Свадебной Моды

    Требуется разработка логотипа для бренда свадебной моды Ксения Наути. Необходимо предоставить три версии: черно-белый, цветной и упрощенный вариант. Эскиз логотипа уже имеется. Работа должна быть выполнена в векторном формате, удобном для Adobe Illustrator.

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработка логотипа для строительной фирмы. Открыт к различным предложениям и идеям. Обсуждение деталей будет проведено с исполнителем. Поделитесь своими концепциями и подходами к дизайну.

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разрабока простого лого у векторному форматі

    $15

    Требуется разработать простой логотип для волонтерского проекта в векторном формате, предпочтительно в .ai. Имеется идея и цветовая палитра. Логотип должен быть представлен на белом и черном фоне.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для магазина

    Требуется разработка логотипа для мебельного магазина Lemis. Основные требования: минимализм и отражение тематики магазина. Проект ориентирован на обновление визуальной идентичности бренда из Латвии.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать лого в СВГ из ПНГ или отрисовать в СВГ по готовому дизайну

    Требуется создать логотип в формате SVG на основе предоставленного логотипа в PNG или отрисовать по готовому дизайну. Обеспечьте высокое качество и точность в деталях. Логотип должен быть готов к использованию в веб-дизайне.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад