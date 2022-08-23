Здравствуйте интересует логотип для мебельного магазина. Так случилось что давно не обновляли ничего и вот решили сделать новый логотип. Хотелось бы что то с минимализмом и чуть чуть с тематикой магазина ( Мебельный магазин) Название : Lemis . Мы с Латвии