Требуется создать логотип в формате SVG на основе предоставленного логотипа в PNG или отрисовать по готовому дизайну. Обеспечьте высокое качество и точность в деталях. Логотип должен быть готов к использованию в веб-дизайне.
Логотип для магазина
Здравствуйте интересует логотип для мебельного магазина. Так случилось что давно не обновляли ничего и вот решили сделать новый логотип. Хотелось бы что то с минимализмом и чуть чуть с тематикой магазина ( Мебельный магазин) Название : Lemis . Мы с Латвии
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