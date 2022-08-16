Логотип для IT компании

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка833 просмотра
#1$80

Приветствую!

Необходимо сделать логотип, для IT компании:  Golden Mountains

Краткое описание компании: разработка собственных приложений и их продвижение.

Будет использован для представления компании в интернете (сайты по поиску работы, биржи, социальные сети и т.д.).

Нужно, чтобы логотип показывал солидность компании.

Требования к логотипу: 

- Должны быть нарисованы золотые горы

- Должна быть надпись Golden Mountains

Работы будут приниматься минимум 10 дней, далее по ситуации, успевайте/предупреждайте.

3 года назад
golden_mountains
Станислав 
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9 месяцев назад
17 отзывов

Победитель конкурса

Stepan55
Степан 
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3 года назад
Спасибо за участие в конкурсе! Отлично выполненная работа!
Всё отлично! Только лучшие рекомендации!

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