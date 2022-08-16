Требуется разработать минималистичный логотип для йога студии с названием svitlo.yoga. Логотип должен быть легким, теплым и приятным, с плавными, изящными формами и читаемыми шрифтами. Избегайте сложных элементов и угловатых форм. Вдохновение можно черпать из йоги, но без сложных поз.
Логотип для IT компании
Приветствую!
Необходимо сделать логотип, для IT компании: Golden Mountains
Краткое описание компании: разработка собственных приложений и их продвижение.
Будет использован для представления компании в интернете (сайты по поиску работы, биржи, социальные сети и т.д.).
Нужно, чтобы логотип показывал солидность компании.
Требования к логотипу:
- Должны быть нарисованы золотые горы
- Должна быть надпись Golden Mountains
Работы будут приниматься минимум 10 дней, далее по ситуации, успевайте/предупреждайте.
Победитель конкурса
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