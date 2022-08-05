Потрiбно зробити лого на якому буде зображено три пингвiна. Один з них повинен бути трiшки товстим, один з дiловим виглядом, один жiночоi статi у окулярах з прапором України. Знизу назва -Три Пінгвіна. Із задоволенням розгляну ваші варіанти оформлення та стилю даного лого!!!