Зробити логотип

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Закрыт25 заявок475 просмотров

Потрiбно зробити лого на якому буде зображено три пингвiна. Один з них повинен бути трiшки товстим, один з дiловим виглядом, один жiночоi статi у окулярах з прапором України.  Знизу назва -Три Пінгвіна. Із задоволенням розгляну ваші варіанти оформлення та стилю даного лого!!!

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