Редизайн лого для ларька на карнавале.

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт3 заявки276 просмотров

Задание:

Редизайн лого

Описание:

Редизайн лого для интерактивной игры "big top games" для ларька на карнавале, белого и золотых цветов.

Время:

Как можно скорее.

Бюджет ограничен.

Можете сделать наброски, чтоб ускорить процесс.

Внизу прикрепил примеры текущего лого.

3 года назад
mbxmin
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