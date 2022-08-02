Нарисовать логотип в векторе

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Завершен10 заявок231 просмотр

Есть два логотипа в формате картинки jpg, нужно нарисовать логотип в векторе, с одного логотипа взять рисунок, с другого взять текст. Вместе совместить в один лого с текстом в формате cdr и pdf . И поменять фон 

3 года назад
guest_16592878621658
3 года в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
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3 года назад
$10
1 день
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Все хорошо, все требования и замечания были учтены, работа сделана качественно. Могу рекомендовать.
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