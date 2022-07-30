Нужно сделать логотип

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Закрыт25 заявок712 просмотров

Наименование логотипа для бизнеса "dary_strawberry"

Логотип буду использовать для будущих наклеек

Что должно быть в логотипе: наименование, слоган "клубничное наслаждение", рисунок клубники

Пожелания к тексту: эстетично, минималистично,чувственно

3 года назад
guest_16591632992829
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Escrow
Человек растворился))
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