Moon Light — это платформа, созданная инвесторами из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара с привлечением лучших разработчиков с опытом работы на таких гигантах, как Binance, Crypto.com и Kraken. Что необходимо передать в знаке:

Криптовалютную систему, метавселенную, NFT-площадку - это всё должно считываться.

Требования и пожелания:

Нужно каким-то образом совместить прогрессивность, технологичность и в тоже время без хайпа показать консервативность, так как платформой будут пользоваться богатые люди, опытные разработчики и инвесторы.

Сфера использования:

Логотип будет использоваться на сайте и в личном кабинете компании. Следовательно он должен быть горизонтальным и со знаком. Цвет сайта будет темный и по нашей концепции будет использоваться темно-синий ночной цвет и яркие акцидентные акценты.