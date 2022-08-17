Требуется разработать логотип для проекта Simulation Lab, специализирующегося на математическом моделировании. Логотип должен включать иконку с буквой 'S', текст 'Lab', а также дополнительные элементы оформления, такие как блок-схемы и диаграммы. Работа должна быть выполнена в векторном формате, с учетом четкости отображения на различных масштабах.
Требуется логотип для криптовалютной мета-вселенной
Moon Light — это платформа, созданная инвесторами из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара с привлечением лучших разработчиков с опытом работы на таких гигантах, как Binance, Crypto.com и Kraken. Что необходимо передать в знаке:
Криптовалютную систему, метавселенную, NFT-площадку - это всё должно считываться.
Требования и пожелания:
Нужно каким-то образом совместить прогрессивность, технологичность и в тоже время без хайпа показать консервативность, так как платформой будут пользоваться богатые люди, опытные разработчики и инвесторы.
Сфера использования:
Логотип будет использоваться на сайте и в личном кабинете компании. Следовательно он должен быть горизонтальным и со знаком. Цвет сайта будет темный и по нашей концепции будет использоваться темно-синий ночной цвет и яркие акцидентные акценты.
Выбранный исполнитель
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