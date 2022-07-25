Разработка логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт28 заявок564 просмотра

День добрый.для новой компании ищу дизайнера логотипов сроуи очень сжатые,го овый проект нужен к 29 числу. Прошу писать тех кто сразу готов взяться и сможет справится.компания технической направленностью

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