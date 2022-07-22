Отрисовать логотип в svg в ручную

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки227 просмотров

Необходимо вручную отрисовать лого rutube. Образец прикрепил. В течение часа

3 года назад
domninartem
Артем 
27 лет
4 года в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранные исполнители

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Рекомендую, отличный исполнитель! Быстро, качественно, то что нужно. Большое спасибо!
Спасибо за заказ Сработали быстро, качественно. Связь оперативная, приятное общение. Рекомендую!
tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$3
1 день
Рекомендую, отличный исполнитель! Быстро, качественно, то что нужно
Быстрая обратная связь, корректные правки, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Деніель
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
Валентин
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
5 отзывов
3 года назад

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