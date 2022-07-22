Требуется разработка логотипа для пасеки, который будет использоваться в Instagram, Facebook и для брендирования пчелопродукции. Логотип должен быть лаконичным, понятным и уникальным. Примеры желаемого дизайна будут предоставлены. Открыты к творческим решениям.
Отрисовать логотип в svg в ручную
Необходимо вручную отрисовать лого rutube. Образец прикрепил. В течение часа
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