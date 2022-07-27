Логотип для бренда

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Завершен56 заявок1007 просмотров

Нужен логотип пасеки. Для инстаграм, фейсбук и брендирования пчелопродукции.

Он должен быть лаконичный, понятный, уникальным. Примеры того что подойдёт добавлю. Открыт к творческому виденью.

3 года назад
serhii7yaremenko
Сергей 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

david0109
Давид 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$12
1 день
Escrow
Заказ выполнил быстрее чем я ожидал. Правки без проблем были внесены. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказчика рекомендую, задача поставлена четко и ясно

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