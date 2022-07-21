Нужно создать логотип

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт1 заявка225 просмотров

Добрый день, сегодня в сами связывались по почте. Нужно создать логотип для новостного портала, сам портал с большего по юридической и финансовой тематике.

3 года назад
Hlikos
Артем 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Odnoral
42 года
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
$25
4 дня
Escrow
ТОП-10
Логотипы и Знаки

Заявки фрилансеров

Odnoral
42 года
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки

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