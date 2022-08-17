Логотип Для Застройщика

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок2125 просмотров
#1$65
#2$10
#3$5

Добрый день!

Задача: создать качественный логотип для застройщика (строительная компания).

Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС.

Работу на просмотр предоставить минимум в трех форматах нанесения:

1) оригинал в цвете

2) черно-белый

3) одно дополнительное позиционирование (пример: на бумаге, под углом, классическая визитка и т.д. на ваш выбор)

Работы будут приниматься минимум 10 дней, далее по ситуации, так что успевайте/предупреждайте.

Оригинал после согласования нужно предоставить в CorelDRAW.

Всем удачи!

CorelDRAW
3 года назад
Stasage
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Победители конкурса

Odnoral
42 года
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
#3
Владимир, благодарю за успешное участие в конкурсе, призовое место ваше!
Добрый день, Станислав! Был рад поучавствовать в Вашем конкурсе, до новых встреч
Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
3 года назад
#2
Степан, благодарю за успешное участие в конкурсе, призовое место ваше! Отличная работа!
Все отлично, рад сотрудничеству!
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
18 часов назад
3 года назад
#1
Виктория, благодарю вас за качественный логотип! Поздравляю с победой в конкурсе! Вы в очередной раз попали в яблочко своей работой ;)
Спасибо за очередной конкурс. Рекомендую Станислава к сотрудничеству, очень порядочный и надёжный заказчик!

Заявки фрилансеров

Михаил
 
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