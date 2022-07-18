Требуется разработать логотип для детского похода в Приморье. Логотип должен содержать кольцо из логотипа ГБПОУ КЖГТ, внутри которого изображены тигр, лес или горы. Необходимо представить логотип в электронном формате с улучшениями по сравнению с оригиналом.