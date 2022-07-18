Необходимо разработать логотип и оформление для группы ВК. Требуется создать обложку и мобильную обложку, аватарку, шаблоны для постов, баннер для рекламы и наклейку. Размеры изображений и текст указаны в задании. Включите элементы, связанные с силиконовыми приманками ручной работы.