Создать логотип и оформление группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок509 просмотров

1.Создать обложку для ВКизображение в разрешении 1590x530px

2. Создать мобильную обложку изображения в разрешении 1080×1920.

3. Аватарка ВК он же логотип - Размер аватара для сообщества: Размер миниатюры аватара – 400х400 pх.

4. Создать шаблоны для постов 1080х1350 px

5. Создание баннера для главной страницы для рекламы - на баннере изображена одна или несколько приманок и логотип - 1080х1350 px.текст:Силиконовые приманки ручной работы. Реплики известных брендов. 

6. Создание шаблона для товаров (размер 1000х1000 px)7. Создать шаблон наклейки Размер 105×42 мм. Справа логотип,надпись Силиконка в цветовой гамме радуги,с переливом. Под надписью текст и свободное поле Размер и количество.Цвет фона наклейки светло бирюзовый

3 года назад
guest_16578962159626
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$20
2 дня
Все сделано отлично. Очень рекомендую. Остался доволен всеми этапами работы и результатом.
Четкое ТЗ, быстрая обратная связь, рекомендую к сотрудничеству.

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