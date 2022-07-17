1.Создать обложку для ВКизображение в разрешении 1590x530px

2. Создать мобильную обложку изображения в разрешении 1080×1920.

3. Аватарка ВК он же логотип - Размер аватара для сообщества: Размер миниатюры аватара – 400х400 pх.

4. Создать шаблоны для постов 1080х1350 px

5. Создание баннера для главной страницы для рекламы - на баннере изображена одна или несколько приманок и логотип - 1080х1350 px.текст:Силиконовые приманки ручной работы. Реплики известных брендов.

6. Создание шаблона для товаров (размер 1000х1000 px)7. Создать шаблон наклейки Размер 105×42 мм. Справа логотип,надпись Силиконка в цветовой гамме радуги,с переливом. Под надписью текст и свободное поле Размер и количество.Цвет фона наклейки светло бирюзовый