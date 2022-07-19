Логотип для компании

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Завершен19 заявок443 просмотра

Нужно сделать простой логотип для компании

3 года назад
valyartem
72 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dut1v
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$2
1 день
Escrow
Фрилансер оправдал все мои ожидания. С ним приятно было работать. Всем рекомендую
Было приятно работать

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Елена
 
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