Требуется разработать логотип, основываясь на предоставленном примере. Бюджет на проект составляет до 1500 рублей. Рассматриваются предложения от всех исполнителей, включая новичков.
Логотип для компании
Нужно сделать простой логотип для компании
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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