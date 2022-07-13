Логотип для агентства недвижимости

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Завершен20 заявок315 просмотров

Необходимо сделать логотип для агентства недвижимости:

1)название фирмы GARANT (можно наклонный шрифт, чтоб было солидно и богато)

2) Фирма это как бы - центр продажу оренди нерухомості, должно быть в логотипе

3)ну и это должно быть на фоне желтом, можно на любых других: темно синее здание, название золотое, и центр продажу оренди нерухомості ниже каким либо другим цветом или тоже золотым, чтоб гармонировало

пример ниже прилагаю, его мне за 300 грн. предлагают

Логотип должен подходить по размеру и для визиток и для сайта фейсбук инста

3 года назад
guest_1657702380556
3 года в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
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3 года назад
$5
2 дня
Escrow
Надежда всё быстро и оперативно сделала, цена качество соответствует, рекомендую работать.
Четко поставленное ТЗ. Аргументированные, понятные правки. Быстрая обратная связь Рада сотрудничество!

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