Необходимо сделать логотип для агентства недвижимости:

1)название фирмы GARANT (можно наклонный шрифт, чтоб было солидно и богато)

2) Фирма это как бы - центр продажу оренди нерухомості, должно быть в логотипе

3)ну и это должно быть на фоне желтом, можно на любых других: темно синее здание, название золотое, и центр продажу оренди нерухомості ниже каким либо другим цветом или тоже золотым, чтоб гармонировало

пример ниже прилагаю, его мне за 300 грн. предлагают

Логотип должен подходить по размеру и для визиток и для сайта фейсбук инста