Сделать логотип для дизайна и ремонта под ключ

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок893 просмотра
#1$20

Добрый день, задача сделать логотип в минимализме (текст + абстракции, линии)

Название: Строительное бюро TheArch

Референсы я прикрепил

3 года назад
demaxweb
Денис 
25 лет
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3 месяца назад

Победитель конкурса

roman_loginov
Роман 
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