Требуется разработать логотип для сайта, посвященного аэрографии, графити и покраске. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании логотипов в схожих направлениях. Цветовую палитру можно использовать ту, что представлена на сайте. Оплата по договоренности.
Сделать логотип для дизайна и ремонта под ключ
Добрый день, задача сделать логотип в минимализме (текст + абстракции, линии)
Название: Строительное бюро TheArch
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