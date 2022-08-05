Необходимо разработать логотип изучив рынок, название бренда EKLAYER.

Бренд будет ориентирован на собственное производство попон для лошадей, позиционирование "бренд вне времени", то есть и логотип хочется что бы был вне времени. Если подробнее "вне времени" и что я вкладываю в эту фразу то: основной акцент будет на базовых потребностях, хорошие материалы, удобный крой, простое и стильное лекало, сдержанные и современные цветовые сочетания, легкость в уходе, но так же в будущем будут премиальные линейки.

Так как производство еще в разработке, скажу сразу что логотип будет один как основной, но по мере развития и выпуска сезонных коллекций он может дополнятся и немного видоизменятся (цвета, дополнительное пояснение например Eklayer pro или basic) Поэтому сейчас необходимо сделать основной логотип.