Требуется разработка анимированного логотипа и создание фирменного стиля. Обязательно предоставить примеры работ и опыт в данной области. Примеры по цветам и анимации доступны для ознакомления.
Логотип для компании конного снаряжения
Необходимо разработать логотип изучив рынок, название бренда EKLAYER.
Бренд будет ориентирован на собственное производство попон для лошадей, позиционирование "бренд вне времени", то есть и логотип хочется что бы был вне времени. Если подробнее "вне времени" и что я вкладываю в эту фразу то: основной акцент будет на базовых потребностях, хорошие материалы, удобный крой, простое и стильное лекало, сдержанные и современные цветовые сочетания, легкость в уходе, но так же в будущем будут премиальные линейки.
Так как производство еще в разработке, скажу сразу что логотип будет один как основной, но по мере развития и выпуска сезонных коллекций он может дополнятся и немного видоизменятся (цвета, дополнительное пояснение например Eklayer pro или basic) Поэтому сейчас необходимо сделать основной логотип.
Выбранный исполнитель
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