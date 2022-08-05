Логотип для компании конного снаряжения

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Завершен21 заявка498 просмотров

Необходимо разработать логотип изучив рынок, название бренда EKLAYER.

Бренд будет ориентирован на собственное производство попон для лошадей, позиционирование "бренд вне  времени", то есть и логотип хочется что бы был вне времени. Если подробнее "вне времени" и что  я вкладываю в эту фразу то: основной акцент будет на базовых потребностях, хорошие материалы, удобный крой, простое и стильное лекало, сдержанные и современные цветовые сочетания, легкость в уходе, но так же в будущем будут премиальные линейки. 

Так как производство еще в разработке,  скажу сразу что логотип будет один как основной, но по мере развития и выпуска сезонных коллекций он может дополнятся и немного видоизменятся (цвета, дополнительное пояснение например Eklayer pro или basic) Поэтому сейчас необходимо сделать основной логотип. 

3 года назад
9pobeda9
33 года
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад
3 года назад
$70
6 дней
Escrow
Очень довольна работой Светланы, всегда на связи, быстро приходили к пониманию при разработке логотипа, в итоге получили отличный результат. Рекомендую, в будущем буду обращаться ещё. Спасибо)
Виктория, благодарю за приятное сотрудничество! Всё отлично!

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