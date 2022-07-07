# 1 — $ 50

Логотип бренда женской одежды Mariliz

Нужно сделать ребрендинг

На черном фоне логотип который мы используем сейчас

Остальное это варианты того что нравиться

логотип нужно сделать в двух вариантах ( одинаковые) в черном цвете на белом фоне и в нежных тонах как на примерах

так же принимаются ваши идеи и варианты

файл нужен в форматах CDR, AI, PDF, SVG, PNG, JPG

вариант принимается только с возможностью правок