Требуется разработка анимированного логотипа и создание фирменного стиля. Обязательно предоставить примеры работ и опыт в данной области. Примеры по цветам и анимации доступны для ознакомления.
Логотип (редизайн)
Логотип бренда женской одежды Mariliz
Нужно сделать ребрендинг
На черном фоне логотип который мы используем сейчас
Остальное это варианты того что нравиться
логотип нужно сделать в двух вариантах ( одинаковые) в черном цвете на белом фоне и в нежных тонах как на примерах
так же принимаются ваши идеи и варианты
файл нужен в форматах CDR, AI, PDF, SVG, PNG, JPG
вариант принимается только с возможностью правок
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