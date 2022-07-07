Логотип (редизайн)

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт41 заявка1949 просмотров
#1$50

Логотип бренда женской одежды Mariliz

Нужно сделать ребрендинг

На черном фоне логотип который мы используем сейчас

Остальное это варианты того что нравиться

логотип нужно сделать в двух вариантах ( одинаковые) в черном цвете на белом фоне и в нежных тонах как на примерах

так же принимаются ваши идеи и варианты

файл нужен в форматах CDR, AI, PDF, SVG, PNG, JPG

вариант принимается только с возможностью правок

3 года назад
Loter85
40 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Олександра
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Елизавета
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Александр
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 отзывов
3 года назад
Евгения
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анатолий
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
280 отзывов(-1)
3 года назад
Анна
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
28 отзывов
3 года назад
Юлія
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юлия
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Регина
 
34 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
48 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Рустам
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
3 года назад
Олег
 
51 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Катя
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Наталия
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Евгений
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владимир
 
42 года
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
10 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
3 года назад
Евгений
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Брэндс
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Тимофей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Сабанов
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Демид
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
3 года назад
Світлана
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
3 года назад
Степан
 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
101 отзыв
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Виктория
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
20 часов назад
158 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
22 отзыва
3 года назад
Дарина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ева
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алина
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
6 дней назад
11 отзывов
3 года назад
Оксана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужен лого с анимацией и отрисовка фирменного стиля

    Требуется разработка анимированного логотипа и создание фирменного стиля. Обязательно предоставить примеры работ и опыт в данной области. Примеры по цветам и анимации доступны для ознакомления.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Розробка лого транспортної компанії

    Здійснити розробку логотипу для транспортної компанії Pyrlyk Transportation. Логотип повинен відповідати кольоровій гамі з домінуванням зеленого кольору. Очікується креативний підхід та професійний дизайн.

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для компании по продаже Тротуарной плитки

    $15

    Требуется разработка логотипа для компании, занимающейся продажей тротуарной плитки и мрамора. Логотип должен быть выполнен в ярко зелёном цвете, отражать специфику бизнеса и привлекать внимание клиентов.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для фирмы

    Требуется разработка логотипа для компании ДВПРОДУКТ, занимающейся оптовой продажей морепродуктов. Логотип должен отражать специфику бизнеса и быть привлекательным для клиентов.

    Логотипы и Знаки50 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для компании

    Требуется создать логотип для оптовой компании по морепродуктам с названием 'ДВПРОДУКТ'. Ожидается оригинальный и запоминающийся дизайн, отражающий специфику бизнеса.

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать логотип

    Необходимо переработать существующий логотип, сделав его более стильным и утончённым, сохранив оригинальный сюжет. Цветовая палитра — черно-белая, с возможностью создания цветного варианта. Готовая работа должна быть предоставлена в формате png, svg и в векторном формате, совместимом с Adobe или Corel.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка фирменного знака существующего лого

    $12

    Ищется специалист для доработки фирменного знака существующего логотипа. Необходимо улучшить дизайн и адаптировать его под современные требования, сохраняя при этом узнаваемость бренда. Ожидается предоставление нескольких вариантов доработки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Придумать название и логотип салона стрижки животных

    Требуется придумать оригинальное название для салона стрижки животных и разработать соответствующий логотип. Уникальный подход и креативность приветствуются для создания запоминающегося образа.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать logo

    Требуется разработка логотипа в стиле геральдики. Необходимо предоставить портфолио с минимум 5 примерами работ. Цена оговаривается в зависимости от уровня навыков и опыта исполнителя.

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн логотипа

    $30

    Требуется разработать логотип для компании тур-агентства в кратчайшие сроки, желательно в течение нескольких часов. Логотип должен быть оригинальным и отражать суть бизнеса.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад