Дизайн логотипа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок275 просмотров

Нужно в течении пары часов сделать логотип для компании тур-агенства 

3 года назад
guest_165705656723
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$30
1 день
Роман показал отличный результат, сделал очень быстро и качественно. Роману желаю удачи и однозначно рекомендую к работе с ним. Сам в будущем буду обращаться!
Работа была быстрой, заказчик описал четко ТЗ и дал минимальные правки. Спасибо за интересный проект, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Сергей
 
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roman_loginov
Роман 
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