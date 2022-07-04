Требуется разработка логотипа для службы доставки суши с учетом будущего открытия точки. Исполнитель получит дополнительные подробности для создания уникального дизайна.
Логотип для свечей ручной работы создать
Ребята, надо создать дизайн логотипа для свечей ручной работы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Необхідно промалювати логотип для фото-відео продакшну на основі наданого ескізу. Виконати художнє оформлення, вибрати шрифти та підготувати файл у PSD. Можливість створення анімованого варіанту також вітається.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
Требуется срисовать логотип с картинки, включающий сердца и текст 'DIMASHA' и 'HANDMADE WITH LOVE'. Сердце должно быть наклонено на 30-40 градусов, шрифт черный и подходящий к логотипу. Логотип должен быть зеркальным.Завершен3 года назад
Требуется разработка креативного логотипа и упаковки для презервативов и секс-игрушек. Идеи должны быть оригинальными, привлекательными и соответствовать тематике продукта.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать логотип для сайта, посвященного мониторингу криптовалютных проектов. Необходимо создать четыре варианта логотипа: темный на прозрачном фоне, темный на белом фоне, светлый на черном фоне и светлый на прозрачном фоне. Логотип должен быть в высоком разрешении и подходить для аватарок в соцсетях и мессенджерах.Завершен3 года назад
Требуется разработка векторного логотипа для маникюрщицы с акцентом на уникальность и запоминаемость. Ожидается качественный дизайн, который будет легко узнаваемым. Укажите стоимость услуги.Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт3 года назад
Задача заключается в создании аватарки для Авито. Необходимо оформить имя Михаил красивым шрифтом и подобрать привлекательный фон. Важно учесть эстетические требования для визуального оформления.Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется разработать уникальный логотип для лизинговой компании, который будет подчеркивать ее профессионализм и надежность. Дизайн должен быть креативным и запоминающимся, способствующим повышению узнаваемости бренда.Завершен3 года назад
Требуется разработка уникального логотипа для интернет-магазина аксессуаров Tyt_EasyShop, специализирующегося на продаже наушников и товаров для айфонов. Логотип должен отражать стиль и концепцию магазина, быть привлекательным и легко запоминающимся.Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется доработка логотипа для швейных курсов с учетом необходимых изменений и адаптации размеров под все социальные сети. Обеспечьте соответствие требованиям платформ.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт3 года назад