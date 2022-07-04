Промалювати логотип

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Існує ідея логотипу для фото-відео продакшну. Надам рукотворний ескіз для наочності. Треба його художньо промалювати, вибрати шрифти. Білим по чорному у PSD. Якщо хтось з виконавців також займається анімацією, то можна включити це у замовлення, щоб зробити анімований варіант. 

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